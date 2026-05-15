「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日までに自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。最近ネット上で話題になったタモリ（80）について私見を述べた。ひろゆき氏は11日に行った生配信の中で、リスナーから「タモリさんは面白いですか？」と質問され、「僕はタモリさん好きですけどね。と言いつつ、“タモリさんが面白かった瞬間を抜き出せ”と言われると難しいんですよ。これは何で難しいかと