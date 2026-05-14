マクドナルドは、日本各地のご当地名物のおいしさを詰め込んだバーガー3種・朝限定マフィン1種・シャカシャカポテト1種の計5種の新商品を、"ご当地マック"と題し、5月20日から期間限定で販売する。マクドナルド「ご当地マック」○マクドナルド×日本の人気ご当地メニューとのコラボメディア向け試食会に登壇した、日本マクドナルド マーケティング本部 ナショナルマーケティング部の西澤隆氏は、「マクドナルドでは、これまで様々