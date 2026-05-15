日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。26人の平均身長は1メートル81・35。史上初めて1メートル80を突破する高身長の顔ぶれとなった。今回のメンバーで最長身は後藤啓介（シントトロイデン＝20）の1メートル91、最小兵は長友佑都（FC東京＝39）の1メートル70となった。＜北中米W杯日本