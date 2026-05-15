「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁（井上寛基裁判官）で開かれた。羽月被告は起訴内容を認め、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。黒髪にマスク、深緑ネクタイ姿の同被告は公判終了後、弁護士らと法廷を出て、険しい表情のまま迎えの車に乗り込んだ。起訴状によると２０２５年