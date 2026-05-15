本日5月15日より「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』のFile 1が公開。本日を皮切りに全3章構成で順次劇場公開となる『EZY』より、File 2のキービジュアルと本予告、5名のキャラクターが解禁された。【動画】『機動警察パトレイバー EZY』ドタバタな特車二課の日常が詰まったFile 2、本予告2種本作は、2017年に製作決定が発表され、2022年にパイロットフィルムがイベントで公開、さ