DJ KOOが、14日放送のテレビ朝日系『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャル（後7：00）に出演。「くも膜下出血」の一歩手前の状態である「脳動脈瘤」から奇跡的に助かった当時を振り返った。【写真】「最KOOすぎるDO DANCE!!」妻＆娘との幸せにじむ家族3ショットを披露したDJ KOO脳動脈瘤とは、血流の圧力で血管が風船のようにふくらむ症状。これが破裂してしまうと生存率は50％と言われるくも膜下出血を引き起こす脳内の