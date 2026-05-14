Image: Generated by ChatGPT NVIDIA。AI関連のニュースを見ていると、最近ほんとうによく出てくる名前です。でも、いざ声に出そうとすると、ちょっと止まる。エヌブイディア？エヌヴィディア？エヌビディア？読み方は、日本語ではだいたいエヌビディア。英語の発音に寄せるならエンヴィディアに近いです。ただ、日本語の記事やニュースではエヌビディアと表記されることが多いので、まずは