ソウルの小学校のAI体育教室。床に映し出されたゲームで体を動かす先生ら＝2026年3月、ソウル市立ソウルウィレ小学校、山下知子撮影 ソウル市立ソウルウィレ小学校。校舎の一角に「AI体育教室」はある。中にはセンサー付きの運動器具がずらり。懸垂バーに挑戦すると、回数やかかった時間を数えてくれる。床に映し出された電卓を足で踏んで掛け算をするゲームや「モグラたたき」も、かかった時間や正答率、退治できた数