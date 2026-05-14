ホンダの最終損益が、上場以来初めて赤字に転落しました。ホンダは、2025年度の決算を発表し、最終的な損益が4239億円の赤字となりました。最終損益が赤字となるのは、1957年の上場以来初めてで、EV（電気自動車）関連をめぐる投資の見直しなどが大きく影響したとしています。一方、2026年度の業績見通しについては、好調な二輪事業などを背景に、最終損益で2600億円の黒字を目指すとしています。三部敏宏社長は、今後3年間を四輪