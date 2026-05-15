元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（４３）の不同意わいせつ、不同意性交等事件により、バラエティー番組のロケのあり方が改善されそうだ。出演タレントの違いにより配慮していくという。斉藤被告は２０２４年７月、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で初対面だった２０代女性会社員Ａさんの胸を触るなど計３回、性的行為をしたとされる。２人はバラエティー番組のロケに出演者として参加。その収録の合間に前代未聞の事