「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪に問われたプロ野球、元広島東洋カープの羽月被告が15日の初公判で起訴内容を認めた上で、「周囲に吸っているカープ選手がいた」と述べました。■廣原汐音記者「午前10時過ぎ、羽月隆太郎被告が広島地裁に入りました」元広島東洋カープの羽月隆太郎被告・26歳は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われています。広島地