サッカーのイングランド2部でプレミアリーグ昇格を争うプレーオフ（PO）決勝に関して14日、リーグが変更の可能性に言及する異例の発表を行った。聖地ウェンブリーで行われる23日の決勝では準決勝を勝ち上がった4位サウサンプトンと6位ハルの対戦が決まっているが、リーグはサウサンプトンに対する懲戒手続きに関する中間報告を発表し「サポーターは結果によって試合に変更が生じる可能性があることを認識するべきである」と警