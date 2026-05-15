『名探偵コナン』の場面カットオリコンニュース

山崎和佳奈さん死去 声優仲間が追悼…松井菜桜子「ありがとう和佳ちゃん」

by ライブドアニュース編集部

  • 名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんの訃報
  • 原作者・青山剛昌氏や声優仲間たちがSNSを通じて追悼している
  • 親友・鈴木園子役の松井菜桜子は「蘭…あたしは一生友達だからね」と綴った
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