6月からスタートする2026W杯。アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催で、日本代表も出場を決めている。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組。日本の初戦は6月15日、朝5時からオランダと対戦する。『ESPN』ではW杯開幕まで残り1か月を切ったタイミングで、20名の記者による優勝候補投票を実施した。トップはスペイン、次がフランスとなる中で、日本と同組のオランダは8位。ただ、フィルジル・ファン・