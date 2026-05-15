従業員のSNSの私的利用による情報漏洩などの問題が相次ぐ中、企業へのアンケート結果が公表され、SNSの私的利用に関するルールを整備している企業はおよそ2割にとどまっていることがわかりました。従業員によるSNSの私的利用をめぐっては、西日本シティ銀行の行員が、職場内の様子を撮影してSNSに投稿し、顧客情報が映り込んでいたとして銀行側が謝罪に追い込まれるなど、問題が相次いでいます。こうした中、帝国データバンクは、