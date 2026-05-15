鬼塚栄吉が「今どきの生徒」と向き合う俳優の反町隆史（52歳）が、7月20日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『GTO』で主演することが、4月29日に反町が都内で取材会を行い発表された。連ドラでは1998年以来28年ぶりに復活するドラマ『GTO』は、藤沢とおるさんの原作漫画を実写化したものだ。反町演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな生徒や様々な問題を抱えた学校の問題と正面から向き合う姿が描かれている。'98