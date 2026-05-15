5月14日の早朝、東京都江戸川区で観光バスが大規模事故を起こした。「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている」との通報があったのは、午前5時過ぎのことだったという。「現場には、歩道に乗り上げて大破したバスがありました。事故現場の300mほど手前から、ガードレールなどにぶつかる事故を起こしていたといいます。その他にも、街路樹がなぎ倒されているなど、多くの痕跡が現場に残されていました。事故当時、この観光バス