日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。JFAの宮本恒靖会長(49)、山本昌邦技術委員長(68)も登壇した。森保監督は「感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの北中米W杯に向けた戦いの中でたくさんの選手たちが日本代表として戦いたいと心を寄せてくれた。本大会に向けてメンバーを発表しま