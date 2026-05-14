楽天グループは14日、2026年度第1四半期の連結決算を発表した。売上収益は前年同期比14.4％増の6435億8300万円となり、営業利益は303億9400万円と黒字化が達成された。 モバイルセグメントの売上収益は、前年同期比18.5％増の1311億5700万円を記録。セグメント損失は380億2600万円となり、前年同期の513億4500万円の損失から赤字幅が縮小された。「楽天モバイル」において通信品質の向上や各種マーケティング