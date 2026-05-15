14日、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、逮捕された16歳の少年が「同じ学年の人物に誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。この事件は14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り何らかの凶器で襲われてこの家に住む富山英子さんが死亡し、2人がケガをしたもので、警察は現場近くにいた自称・高校生の16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しています。その後の捜査関係