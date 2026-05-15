ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。中山功太の「いじめ被害」告白騒動で、サバンナ高橋茂雄が謝罪した件について言及した。岡村は「芸人のうわさ話というのは光の速さで広まっていき、光の速さで答えが導き出され」と前置きした上で「生でラジオでやらせてもらってると、本当にリスクある。言葉の選択