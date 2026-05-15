北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバー26人が、５月15日に発表された。５月９日のウォルバーハンプトン戦で右ハムストリングを負傷したエース格の三笘薫（ブライトン）は、無念の落選となった。会見に登壇した森保一監督は、「大会期間中に復帰が難しいとメディカルから報告を受け、選出を断念した」とコメントした。 また、三笘を選べない状況を受けて、代わりの選手をどうするかを最後まで悩んだという