犯人は「ワンコちゃん」長崎県警察の公式SNSアカウントが、相浦警察署で発生した”珍事件”について投稿したところ、Xの表示数が投稿当日の夕刻時点で180万を超えるなど、話題を呼んでいます。【写真】えっ…これがSNSで話題爆発「平和すぎる珍事件」の様子です今回同署の警察官が確保したのは、犬です。公式アカウントは「ワンコちゃんの脱走現場で、若い警察官が頑張ってくれたおかげで捕獲に成功しました！小一時間走り回っ