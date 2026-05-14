お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）が、5月14日に放送された朝の情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演し、視聴者をザワつかせている。【もっと読む】犯人探しはまだまだ続く？ 中山功太案件“解決”で強まる「パンサー尾形の件は誰なの？」の疑問高橋は木曜レギュラーを担当。冒頭、MCを務める「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が話題を進める中、高橋は何やら申し訳なさそうな素振りを見せつつ、「今日、