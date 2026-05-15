「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日までに自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。自民党内に麻生太郎総裁や茂木敏光外相らが発起人となった新たな議員連盟が発足に向けて準備を進めていると報じられていることについて、私見を述べた。麻生氏や、昨年の総裁選で高市早苗首相と戦った茂木外相や小泉進次郎防衛相、小林鷹之政調会長らが発起人となった、党有志議員による「国力研究会」とい