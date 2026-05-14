カゴメ（名古屋市中区）が5月14日、「カゴメトマトケチャップ」の外装パッケージのデザインを変更すると発表し、SNS上ではさまざまな声が上がっています。【驚き】「えっ…昭和レトロ！」これが「カゴメトマトケチャップ」の新旧デザインです！同社はデザイン変更の理由について、「中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況の変化に伴い、『カゴメトマトケチャップ』（以下、本製品）の外装パッケージに使用している