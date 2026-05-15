日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たした。「自分の魂は見せられた。森保さんに魂は届いた」。Ｗ杯メンバー発表前最後の一戦（１０日・東京Ｖ戦）で、右太もも裏肉離れから１０試合ぶりに先発復帰したベテランはそう語っていた。森保監督が視察する前で、左サイドバックとして、