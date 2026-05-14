米AMDでゲーミング・グラフィックス部門のシニアバイスプレジデントを務めるJack Huynh氏がX（旧Twitter）に投稿する形で、AMD FSR 4.1技術対応デバイスを大幅に拡充すると明らかにした。RDNA 3ユーザーは7月中にも利用可能になるという。AMDがまさかの方針転換！ RDNA 4以前のRadeon RX 7000 / 6000シリーズに「FSR 4.1」拡大へ現状AMD RDNA 4世代にしか対応していないAMD FSR 4.1機能セットが、RDNA 3とRDNA 2世代でも利用できる