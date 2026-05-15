テレ朝の伝統・刑事ドラマ枠で初主演中現在放送中の刑事ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）で、土屋太鳳さんとダブル主演しているtimelesz・佐藤勝利さん。男性アイドル事情にそこまで詳しくない層からすれば、佐藤さんには“エリートジャニーズ”のイメージがあり、Sexy Zone時代からずっと順風満帆な芸能人生を歩んできたという印象があるかもしれません。たしかに佐藤さんは2010年10月にジャニーズ事務所