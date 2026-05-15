大人気アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、『コナン』原作者・青山剛昌氏や工藤新一役の山口勝平など声優仲間たちがSNSを通じて追悼した。【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さんアニメ『名探偵コナン』公式サイトでは、原作者・青山氏より「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心