訃報を聞いた時

嘘、でしょ？

って言葉しか出てこなかった。

自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。

和佳奈ちゃんの訃報が

あまりにショック過ぎます。。。



未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね。