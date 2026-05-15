まぜそばブーム。某大手グルメサイトでは、この5年で油そば・まぜそばの店舗数は約2倍に拡大したという。まあ、美味しいもんね〜。しかも、さすがアレンジ大国・日本、同じ「まぜそば」でも、その系統はあらゆる方向に派生。広義の意味では、最近ほっともっとから発売された「ガパオまぜ麺」もそこに含まれるだろう。この気になる新メニュー、さっそく食べてみたので、その詳細をレポート〜!○▼ほっともっと新作「ガパオまぜ麺」