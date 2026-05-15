宇都宮市内の市立小学校で３月、当時小学４年生の児童に対し、担任教諭が授業中に机ごと後ろ向きに座るよう指示し、約２時間にわたり授業に参加させない不適切な指導を行っていたことが１４日、市教育委員会への取材で分かった。市教委は不適切な指導だったとして、校長を通じ、教諭を厳重注意した。市教委によると、算数などの宿題が終わっていなかった児童８人に対し、教諭は総合学習の授業中、机を後ろ向きにして宿題を終わ