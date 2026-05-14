忙しい日のストックに便利な冷凍食品。ドン・キホーテの大人気シリーズ「ヤバ盛りパスタ」は、1食あたり350〜400gのボリュームながら価格は200円台と、コスパの高さが魅力です。トレーのままレンジでチンするだけで、そのまま食べられる手軽さも人気の理由のひとつ。王道のナポリタン・ボロネーゼ・カルボナーラから和風系まで全6種がラインナップされており、まとめ買いしたくなるバリエーションが揃っています。今回は実際に