14日午前、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が死亡し息子2人がけがをした事件で、警察は現場近くで身柄を確保した16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しました。少年は自称・神奈川県相模原市の高校生だということです。警察によりますと逮捕されたのは自称・神奈川県相模原市に住む自称・高校生の16歳の少年で、14日午前9時半ごろ、強盗の目的で上三川町の住宅に侵入し、金品を物色中にこの家に住む会社役