2024年7月、ロケバスの車内でAさん（女性・20代）に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）に対する第4回公判が、5月13日（水）に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。第4回公判では、検察側が証人請求をした番組アシスタントディレクター（AD）が証言台に立った。裁判を傍聴した筆者が詳報する--。◆ロケに参加したアシスタン