私はツグミ。夫トシハルとのあいだには子どもが2人（ハルヒ中2、ダイゴ小5）いて、フリーランスとして働いています。トシハルが義両親を援助するお金を用意する姿は、毎月お決まりの光景。私たちが一生懸命節約しているというのに、義両親は散財するうえ感謝の言葉ひとつもありません。トシハルは「親だから」と言いますが、子どもたちの教育費や将来を考えると、毎月8万円もの援助は納得できません。しかしトシハルは、私の苛立ち