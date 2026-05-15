元和牛の水田信二が、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。お笑いコンビ・ジャングルポケットへ加入を促された。【写真あり】「ペアルックでラブラブ」水田信二＆山本萩子夫妻の“密着2ショット”この日は水田と、ゲストの中村倫也が、「初心者でも簡単に作れるか!?チャーハンレシピ王決定戦」に挑戦。中村はおいでやす小田に、水田はジャングルポケット太田博久にそれぞれチャーハンのレシピ