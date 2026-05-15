殺人事件があったアパート香川・琴平町2026年2月 2026年2月に妻の首を絞めて殺害したとして逮捕された45歳の男が殺人の罪で起訴されました。 起訴されたのは、香川県三豊市の会社員・伊藤英二被告（45）です。 起訴状によりますと、伊藤被告は2026年2月3日午前0時ごろ、当時住んでいた香川県琴平町のアパートで布団に仰向けになっていた妻（46）の首を手で絞めて殺害したとされています。 逮捕