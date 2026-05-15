逮捕されそうになったレポ漫画【漫画】本編を読む中学3年生、15歳の頃、警察に犯罪者扱いされたカエルDX(@kaeru_dx)さんの体験談「逮捕されそうになったレポ漫画」を紹介したい。塾の帰り道、降り出した雨から逃げるように走って家路を急ぐカエル少年。後ろから追いかけてきた白バイ警官に「何でこんなところにいる」と職質される。なぜ、警察に職質をされたのか？それは、近くで空き巣強盗があったからだ。■今思うと「ああしてお