日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊負傷中で実戦に復帰できていないＤＦ町田浩樹、ＭＦ南野拓実、ＭＦ三笘薫の３人はメンバー入りを逃した。三笘について森保一監督は「大会中に復帰できないと判断した」と語った。代表常連だった町野修斗、藤田譲瑠チマは競争に敗れる形で落選。当落選上からの招集を目指した安藤智哉、佐野航大らも招集外とな