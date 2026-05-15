娘が渋谷でスカウトされて…古くは美空ひばりの母、続いて安達祐実の母、宮沢りえの母など、芸能界には「ステージママ」なるものが存在する。「娘を有名にしてあげたい」という思いが強すぎるがゆえに、時には強引な手法が取り沙汰されることもあるが、これは何も母親に限った話ではない。今回は、暴走する「ステージパパ」について取り上げたいと思う。東京都在住の内田和真さん（仮名・38歳）はジュニアアイドルとして活動する娘