「タモリさんってまったく面白くない」――。そんな発言で物議を醸したYouTuberのヒカル（34）が、今度はナインティナインの岡村隆史（55）に矛先を向け、再び波紋を広げている。ヒカルは5月4日、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太（37）のYouTubeチャンネルに出演。タモリ（80）について「面白くない」と発言したことをめぐって芸人たちから批判を受けていることに対し、「いやマジで、お前ら全然大したことねぇだろ！ よくそれ