現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月14日放送の第34話のラストシーンで、ある大物女優が意味深に登場し話題となっている。【写真】『風、薫る』主人公と“親子説”浮上、ついに登場した仲間由紀恵の姿仲間由紀恵が意味深に初登場同作は、明治時代に実在した看護師の大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。境遇も性格もまったく違う2人の女性が出会い、激動の時代にトレインドナース（正式な看護教育を受け