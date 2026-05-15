日本コロムビアは15日、美空ひばりさんの過去に使われた実績がない不明音源が見つかったと発表した。同社によると、過去の発売データなどと照合しながら精査をしたところ、美空さんの未発表音源であることが確認された。没後に発見されたオリジナル楽曲としては2009年以来17年ぶりの発掘となった。【写真】素敵！18歳ごろの美空ひばりさん2026年は、美空さんが1946（昭和21）年に横浜市磯子区の杉田劇場で初舞台を踏んでから芸