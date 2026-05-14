サッカーのイングランド・プレミアリーグのブライトン・ヒュルツェラー監督が14日、敵地でのリーズ戦に向けての記者会見に登壇。負傷中のMF三笘薫（28）について、W杯に臨む日本代表メンバーへの選出は「不確かだ」と言及した。英BBC放送が報じた。BBCによると、ヒュルツェラー監督は三笘について、「今季は不在になる」と、残り2試合を残したリーグ戦を欠場すると明かした。また、W杯出場については「不確かだ」と述べ、現在