お笑いコンビ「エルフ」荒川（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ナチュラルなオフショットを公開した。「時計じかけのマリッジ」「ABEMAで放送中です」と書き出した荒川。「参加された皆様本当にお疲れ様でした生意気ながらスタジオで自分の思いを述べさせて頂きました」とつづった。「私ごとながら初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」として、いつものド派手なギャルメークを封印した姿を披露。「#