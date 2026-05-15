〈「ベローチェ買収」でますます激化する“カフェ戦争”今後は「脱コーヒー」がカギを握りそうなワケ〉から続く居酒屋チェーン「甘太郎」を筆頭に、多くの飲食店ブランドを展開するコロワイドが、「カフェ・ベローチェ」「珈琲館」などカフェチェーンを複数展開するC-Unitedを買収した。【おいしそう!!】各社が力を入れる「コーヒー以外」の商品写真をたっぷり見るコロワイドといえば、これまで「かっぱ寿司」「牛角」「大戸