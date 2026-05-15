数多くの著名人のヘアメイクを手掛け、登録者数165万人超えのYouTubeチャンネル『HIRO BEAUTY CHANNEL』を運営するヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさん（44）。【衝撃画像】「ロッカーに閉じ込められて、ボコボコにされた」中学で“壮絶イジメ”を受けた小田切ヒロの写真をすべて見る総フォロワー数390万人（2026年5月時点）を誇る「美のカリスマ」の裏には、想像を絶する少年時代があった。継母からの“洗脳”と