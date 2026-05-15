元JEWELRYのソ・イニョンが、いまだかつて聞いたことのない破天荒な恋愛テクニックを披露して話題だ。5月13日午後、ソ・イニョンのYouTubeチャンネルには、「男が途切れたことがないという恋愛の達人ソ・イニョンの恋愛術（＋独身貴族のチャールズエンター）」と題した動画が投稿された。【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョンこの動画でソ・イニョンは、チャンネル登録者数104万人を誇る人気ユーチューバーのチャール