証券会社のカスタマーセンターの職員などを装って、70代の男性から現金1500万円をだまし取ったとして、71歳の受け子の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者中澤正雄容疑者（71）は先月、仲間と共謀し、都内に住む70代の男性から現金1500万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、70代の男性は、SNSで投資関連の広告をクリックすると「この株がいい」とうその投資話を持ちかけられました。そ